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Республиканка Хейли предрекла демократам победу на выборах

Никки Хейли: Трамп принесет демократам победу на выборах

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Evelyn Hockstein/Reuters

Члены Демократической партии США «в восторге» от экс-президента США Дональда Трампа, поскольку он может принести им победу на выборах в 2024 году на фоне судебных тяжб Трампа и якобы «ужасных» результатов социальных опросов. Об этом кандидат в президенты США Никки Хейли написала на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Демократы в восторге от перспективы баллотироваться против Дональда Трампа. Они не смогли бы придумать худшего кандидата на всеобщих выборах, даже если бы попытались. Учитывая его юридическую драму, ужасные результаты опросов и его замешательство, Трамп принесет демократам крупную победу», — считает Хейли.

До этого Хейли заявила, что конгресс США стал «привилегированным домом престарелых».

При этом сообщалось, что президентская гонка действующего главы государства Джо Байдена и экс-президента Дональда Трампа может стать самой дорогостоящей в истории США, кроме того, она может стать также самой долгой в истории государства.

Ранее Байден назвал Трампа неудачником.

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