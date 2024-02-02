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В Германии предрекли Зеленскому скорую отставку

Бизнесмен Дотком: Зеленский может уйти с поста президента в ближайшее время

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Evan Vucci/AP

Немецко-финский предприниматель Ким Дотком считает, что президент Украины Владимир Зеленский может покинуть свой пост в ближайшее время. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

По мнению Доткома, политик «проиграл борьбу за власть», а его отставку можно ждать в течение нескольких недель.

Бизнесмен добавил, что заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, прибывшая в Киев 31 января, вероятно, уже провела встречу с потенциальным преемником Зеленского.

Комментируя визит Нуланд на Украину, глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов высказал мнение, что замгоссекретаря могла туда приехать для того, чтобы оценить ситуацию с предполагаемым конфликтом между Зеленским и главнокомандующим ВС Украины Валерием Залужным.

Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что на Западе хотят заменить Зеленского на нового «Пилсудского».

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