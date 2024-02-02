В МИД РФ назвали опрометчивым решение Эквадора передать США российскую военную технику

Решение Эквадора передать США российскую военную технику опрометчиво и принято под серьезным давлением заинтересованных лиц извне. Такое мнение высказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в интервью РИА Новости.

30 января президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что его страна поставит США российскую военную технику несмотря на протест России. Речь идет о технике на сумму около $200 млн — это советские вертолеты Ми-171Е и ПЗРК «Игла», и др.

Захарова отметила, что в Москве внимательно ознакомились в заявлением Нобоа. По ее словам, партнеры России хорошо осведомлены о положения контрактов, включающих обязательство использовать поставленную технику в заявленных целях и не передавать третьей стороне без получения одобрения со стороны РФ.

Дипломат добавила, что если бы речь шла о «металлоломе», как утверждают в Эквадоре, то вряд ли в США предложили бы взамен современную технику на достаточно большую сумму. Она выразила надежду на то, что Эквадор отдает себе в этом отчет.

Ранее сообщалось, что украинский самолет доставил военную помощь от США в Эквадор.