Размер текста
А
А
А

В МИД РФ назвали опрометчивым решение Эквадора передать США российскую военную технику

Захарова: решение Эквадора передать США российскую технику принято под давлением

close
100%
Petrov Sergey/Global Look Press

Решение Эквадора передать США российскую военную технику опрометчиво и принято под серьезным давлением заинтересованных лиц извне. Такое мнение высказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в интервью РИА Новости.

30 января президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что его страна поставит США российскую военную технику несмотря на протест России. Речь идет о технике на сумму около $200 млн — это советские вертолеты Ми-171Е и ПЗРК «Игла», и др.

Захарова отметила, что в Москве внимательно ознакомились в заявлением Нобоа. По ее словам, партнеры России хорошо осведомлены о положения контрактов, включающих обязательство использовать поставленную технику в заявленных целях и не передавать третьей стороне без получения одобрения со стороны РФ.

Дипломат добавила, что если бы речь шла о «металлоломе», как утверждают в Эквадоре, то вряд ли в США предложили бы взамен современную технику на достаточно большую сумму. Она выразила надежду на то, что Эквадор отдает себе в этом отчет.

Ранее сообщалось, что украинский самолет доставил военную помощь от США в Эквадор.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами