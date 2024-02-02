Размер текста
А
А
А

Премьер Киргизии покинул заседание ЕМПС из-за аварии на ТЭЦ

Премьер Киргизии Жапаров не сможет принять участие в заседании ЕМПС из-за аварии

close
100%
Владислав Воднев/РИА «Новости»

Глава правительства Киргизии Акылбек Жапаров вынужден был вернуться в Бишкек из Алма-Аты, где он должен был присутствовать на очередном заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС), из-за аварии на местной теплоэлектростанции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информацию, полученную от руководителя кабинета министров Дайырбека Орунбекова.

Жапаров экстренно покинул Алма-Ату и не сможет принять участие в заседании ЕМПС, подтвердил Орунбеков. Причины аварии все еще выясняются.

Ранее сообщалось, что в Бишкеке на ТЭЦ произошла авария, жители остались без воды и отопления. ЧП произошло в ночь на 2 февраля, вышло из строя оборудование. В результате пострадали трое сотрудников ТЭЦ, двое из которых находятся в тяжелом состоянии, один – в крайне тяжелом.

На текущий момент в Бишкеке транспорт, магазины, банки и государственные органы работают в обычном режиме. Школы переведены на онлайн-режим обучения.

Ранее в Киргизии произошли два землетрясения.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами