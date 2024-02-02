Премьер Киргизии покинул заседание ЕМПС из-за аварии на ТЭЦ

Глава правительства Киргизии Акылбек Жапаров вынужден был вернуться в Бишкек из Алма-Аты, где он должен был присутствовать на очередном заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС), из-за аварии на местной теплоэлектростанции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информацию, полученную от руководителя кабинета министров Дайырбека Орунбекова.

Жапаров экстренно покинул Алма-Ату и не сможет принять участие в заседании ЕМПС, подтвердил Орунбеков. Причины аварии все еще выясняются.

Ранее сообщалось, что в Бишкеке на ТЭЦ произошла авария, жители остались без воды и отопления. ЧП произошло в ночь на 2 февраля, вышло из строя оборудование. В результате пострадали трое сотрудников ТЭЦ, двое из которых находятся в тяжелом состоянии, один – в крайне тяжелом.

На текущий момент в Бишкеке транспорт, магазины, банки и государственные органы работают в обычном режиме. Школы переведены на онлайн-режим обучения.

Ранее в Киргизии произошли два землетрясения.