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На Украине заявили, что хотят получить от России уже $1 трлн

Советник президента Украины Устенко: Киев хочет получить от России уже $1 трлн

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РИА «Новости»

Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что Киев желает получить от Российской Федерации уже $1 трлн. Соответствующее заявление он сделал в эфире украинского телемарафона, сообщает ТАСС.

Сначала советник главы государства повторил оценку прямого ущерба от конфликта в $750 млрд. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль еще в июле 2022 года говорил, что план восстановления страны оценивается в данную сумму, а его основным источником должны стать конфискованные активы России. Глава правительства выступил с таким заявлением на форуме в Лугано — первой конференции по восстановлению Украины.

«Добавьте туда еще косвенные убытки, что может поднять эту цифру за 1 триллион», — сказал Устенко.

До этого послы стран — членов Евросоюза одобрили план, который поможет изъять прибыль от заблокированных российских активов и передать ее на восстановление Украины. Они предложили перечислять дивиденды на отдельный счет.

Ранее в МИД РФ обвинили Украину в воровстве российских активов.

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