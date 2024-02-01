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В США указали на выход Евросоюза из тупика после выделения помощи Украине

Bloomberg: выделение €50 млрд Киеву позволило избежать неприятного тупика в ЕС

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Global Look Press

Решение Европейского союза (ЕС) о выделении дополнительного пакета помощи Украине в размере €50 млрд позволило избежать неприятного раскола внутри политического объединения и сгладить обеспокоенность тем, что поддержка Киева со стороны Запада распадется. Об этом пишет Bloomberg.

В материале отмечается, что выделение финансовых средств произошло в решающий момент для Украины, которая предупредила, что «ее казна пустеет».

«Это также означает значительный импульс для президента Украины Владимира Зеленского. Неудача нанесла бы Киеву серьезный удар и усилила бы сомнения в приверженности его союзников, особенно с учетом того, что помощь США застопорилась в Конгрессе», — говорится в тексте.

1 февраля глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что лидеры ЕС договорились о выделении Украине €50 млрд помощи на несколько лет.

До этого верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Венгрия не стала блокировать увеличение поставок оружия Евросоюза Украине по линии европейского фонда мира, хоть и отказалась сама предоставлять средства на поддержку Киева.

Ранее на Украине назвали дату получения первого транша помощи от Евросоюза.

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