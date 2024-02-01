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В ЕС отрицают, что выплаты Венгрии связаны с финансированием Украины

Глава ЕК фон дер Ляйен опровергла, что выплаты ЕС Венгрии связаны с Украиной

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Marko Djurica/Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам экстренного саммита ЕС в Брюсселе заявила, что выплаты из бюджета Евросоюза Венгрии никак не связаны с финансированием Украины, передает ТАСС.

Так же она отрицает, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан получил гарантии разблокировки средств после выделения €50 млрд для Киева.

«Ответ на этот вопрос простой: нет», — сказала она на соответствующий вопрос.

Из итогов саммита ЕС в Брюсселе следует, что предварительным условием предоставления финансовой помощи Евросоюза (ЕС) Украине на ближайшие четыре года станет соблюдение демократических норм.

Издание Euractiv, ссылаясь на несколько дипломатических источников, писало, что представители стран Европейского союза (ЕС) стали все чаще чувствовать дискомфорт на мероприятиях из-за Венгрии.

Ранее на Украине назвали дату получения первого транша помощи от Евросоюза.

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