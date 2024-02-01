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ЕС согласился предоставить Украине деньги при соблюдении демократических норм

Евросоюз предоставит Киеву €50 млрд при соблюдении прав человека и меньшинств

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David Mdzinarishvili/Reuters

Предварительным условием предоставления финансовой помощи Евросоюза (ЕС) Украине на ближайшие четыре года станет соблюдение демократических норм. Об этом следует из итогов саммита ЕС в Брюсселе, передает РИА Новости.

Согласно документу, предварительным условием поддержки Украины в рамках фонда будет «соблюдение демократических механизмов, включая верховенство закона, уважение прав человека и прав меньшинств».

Отмечается, что эта помощь также будет обусловлена соблюдением финансовых интересов ЕС, контролем за коррупцией и возможными финансовыми нарушениями.

1 февраля глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что лидеры ЕС договорились о выделении Украине €50 млрд помощи на несколько лет. Украинский лидер Владимир Зеленский поприветствовал это решение.

До этого верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявлял, что Венгрия не стала блокировать увеличение поставок оружия Евросоюза Украине по линии европейского фонда мира, хоть и отказалась сама предоставлять средства на поддержку Киева.

Ранее на Украине назвали дату получения первого транша помощи от Евросоюза.

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