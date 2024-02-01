ЕС согласился предоставить Украине деньги при соблюдении демократических норм

Предварительным условием предоставления финансовой помощи Евросоюза (ЕС) Украине на ближайшие четыре года станет соблюдение демократических норм. Об этом следует из итогов саммита ЕС в Брюсселе, передает РИА Новости.

Согласно документу, предварительным условием поддержки Украины в рамках фонда будет «соблюдение демократических механизмов, включая верховенство закона, уважение прав человека и прав меньшинств».

Отмечается, что эта помощь также будет обусловлена соблюдением финансовых интересов ЕС, контролем за коррупцией и возможными финансовыми нарушениями.

1 февраля глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что лидеры ЕС договорились о выделении Украине €50 млрд помощи на несколько лет. Украинский лидер Владимир Зеленский поприветствовал это решение.

До этого верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявлял, что Венгрия не стала блокировать увеличение поставок оружия Евросоюза Украине по линии европейского фонда мира, хоть и отказалась сама предоставлять средства на поддержку Киева.

Ранее на Украине назвали дату получения первого транша помощи от Евросоюза.