Во Франции осудили решение Евросоюза выделить €50 млрд Украине

Французский политик, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо осудил решение Евросоюза передать Украине €50 млрд. Своим мнением он поделился в соцсети X.

«Фрекзит» (выход Франции из ЕС – прим. ред.) нужен как никогда раньше!», — написал он.

Он также высказался за выход Франции из НАТО.

В четверг глава Евросовета Шарль Мишель, что все 27 лидеров ЕС на саммите в Брюсселе договорились о выделении Украине €50 млрд.

До этого верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Венгрия не стала блокировать рост поставок оружия Евросоюза Украине по линии европейского фонда мира, хоть и отказалась сама предоставлять средства на поддержку Киева.

Позже депутат Европейского парламента Гаральд Вилимски, возглавляющий делегацию Австрийской партии свободы, назвал выделение Евросоюзом €50 млрд помощи Украине плохими новостями для налогоплательщиков стран политического объединения.

Ранее ЕС утвердил предложение ЕК использовать доходы от активов РФ для финансирования Украины.