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В Израиле назвали агентство ООН «ХАМАС с обновленным лицом»

Глава МО Израиля Галант назвал БАПОР «ХАМАС с обновленным лицом»

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imago/Global Look Press

Министр обороны Израиля Йоав Галант назвал Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) «ХАМАС с обновленным лицом». Такую точку зрения он высказал в ходе встречи с делегацией послов при организации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства обороны страны.

Галант заверил дипломатов, что ЦАХАЛ продолжит военную операцию на территории сектора Газа, пока не уничтожит ХАМАС и не освободит заложников.

«Министр также обсудил участие сотрудников БАПОР в ужасающих нападениях [на Израиль], совершенных ХАМАС 7 октября. Он раскрыл информацию о связи сотрудников организации с террористической организацией ХАМАС и подчеркнул, что БАПОР не функционирует как законная организация по оказанию помощи в ее нынешнем виде», — говорится в заявлении ведомства.

Министр обороны также проинформировал о продолжающихся связях между радикальной группировкой и агентством ООН. По его словам, БАПОР является «ХАМАС с обновленным лицом».

В этом месяцев Израиль обвинил некоторых сотрудников БАПОР в причастности к атаке ХАМАС на израильские поселения 7 октября и принял решение расторгнуть с ними контракты.

В дальнейшем США, а вслед за ними и несколько других стран, приостановили финансирование БАПОР из-за этих обвинений.

Испанская газета El País сообщала, что БАПОР сможет продолжить свою деятельность только до конца февраля, поскольку лишился половины финансирования.

Ранее Нетаньяху предупредил, что не будет освобождать заложников в Газе любой ценой.

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