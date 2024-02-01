Президент Украины является наркоманом и представителем ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ). Такое мнение в своем Telegram-канале выразил депутат Госдумы, соратник главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Делимханов.

Делимханов сделал свое заявление в контексте обращения Госдумы к конгрессу США в связи с крушением российского военно-транспортного самолета Ил-76, перевозившего пленных украинских солдат.

«Весь цивилизованный мир увидел, что ЛГБТ-шник Зеленский готов пойти на любую подлость и низость, чтобы удержаться у власти и дальше получать западные деньги», — сказал Делимханов.

1 февраля Владимир Зеленский поприветствовал решение Евросоюза согласиться выделить дополнительный пакет помощи Киеву в размере €50 млрд. На своей странице в соцсети он написал, что выделение средств не менее важно, чем военная помощь и санкционное давление на Россию.

31 января политолог Анджей Гиль заявил, что Зеленский ошибочно понадеялся на помощь со стороны Германии после того, как американские власти сократили финансирование его страны.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил об ультимативном характере «формулы мира» Зеленского.