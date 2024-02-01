Размер текста
А
А
А

Соратник Кадырова назвал Зеленского представителем ЛГБТ*

Депутат ГД и соратник Кадырова Делимханов назвал Зеленского представителем ЛГБТ

close
100%
Thomas Peter/Reuters

Президент Украины является наркоманом и представителем ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ). Такое мнение в своем Telegram-канале выразил депутат Госдумы, соратник главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Делимханов.

Делимханов сделал свое заявление в контексте обращения Госдумы к конгрессу США в связи с крушением российского военно-транспортного самолета Ил-76, перевозившего пленных украинских солдат.

«Весь цивилизованный мир увидел, что ЛГБТ-шник Зеленский готов пойти на любую подлость и низость, чтобы удержаться у власти и дальше получать западные деньги», — сказал Делимханов.

1 февраля Владимир Зеленский поприветствовал решение Евросоюза согласиться выделить дополнительный пакет помощи Киеву в размере €50 млрд. На своей странице в соцсети он написал, что выделение средств не менее важно, чем военная помощь и санкционное давление на Россию.

31 января политолог Анджей Гиль заявил, что Зеленский ошибочно понадеялся на помощь со стороны Германии после того, как американские власти сократили финансирование его страны.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил об ультимативном характере «формулы мира» Зеленского.

*  «Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ
Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами