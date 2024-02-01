Будущий премьер Грузии обозначил стоящие перед кабмином задачи

После выдвижения на пост премьер-министра Грузии бывший председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе заявил, что основным приоритетом страны является объединение с Абхазией и Южной Осетией. Его слова приводит газета «Взгляд».

Соответствующее заявление Кобахидзе сделал в ходе своего выступления на съезде «Грузинской мечты».

«В практическом смысле есть две главные миссии — это физическое и духовное объединение Грузии, а это Грузия с Абхазией и Самачабло (так Тбилиси называет Южную Осетию). <...> А также это Грузия, в которой добро и любовь побеждают зло, то есть Грузия с европейским уровнем благосостояния», — сказал Кобахидзе.

До этого телеканал Imedi сообщал, что премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе поменяются должностями 1 февраля на съезде партии. По данным канала, Кобахидзе также займет пост политического секретаря «Грузинской мечты».

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили назвал такие перестановки насмешкой над грузинским народом. По его мнению, в результате ухода Гарибашвили со своего поста для обычных граждан ничего не изменится.

Ранее в Грузии оценили деятельность ушедшего с поста премьер-министра.