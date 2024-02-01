В Британии заявили о последствиях возможной отставки Залужного

Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что возможное решение президента Украины Владимира Зеленского об отставке главнокомандующего Вооруженными силами страны Валерия Залужного приблизит Киев к серьезному политическому кризису. Такое мнение он выразил на своем YouTube-канале.

Аналитик считает, что попытка Зеленского уволить Залужного сейчас провалилась, и генерал оказывает президенту Украины сопротивление. Меркурис отметил, что до этого Киев отрицал конфликт между политиком и военным, однако «теперь западные читатели видят, что в Киеве происходит политический кризис».

«Это катастрофа для Зеленского, потому что это еще раз говорит западной аудитории <...> о том, что его положение ставится под сомнение даже в самом Киеве», — сказал эксперт.

До этого агентство РБК-Украина сообщало, что отставка Залужного задерживается из-за сложностей с поиском преемника. Источники в офисе украинского президента отметили, что основными кандидатами на пост главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) остались руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

По информации телеканала CNN, указ об увольнении Залужного может быть подписать на этой неделе.

Ранее на Украине пригрозили Зеленскому отставкой в случае увольнения Залужного.