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Иран предложил России отменить визы для ученых

Посольство Ирана предложило России отменить визы для ученых двух стран

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Иран предложил России отменить визы для поездок ученых двух стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника посольства Ирана в РФ Хади Гударзи.

«Сначала можно запустить безвиз для ученых, профессоров, которые являются сотрудниками университетов, чтобы они ездили в Россию и в Иран», — заявил он.

По его словам, предложение уже направлено российским коллегам. Он отметил, что иранская сторона обсудит этот вопрос с российским министерством иностранных дел.

В октябре прошлого года директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов сообщил, что в России ожидают роста туризма за счет безвизового обмена с Ираном. Москва и Тегеран стороны с марта 2023 года договорились о безвизовом обмене туристическими группами в размере от 5 до 50 человек для поездок на срок до 15 дней. По словам Климова, механизм реализации соглашения уже «обкатан» и в октябре первые группы туристов из России направились в Иран. Он подчеркнул, что соглашение заработало в полном объеме.

Ранее Минтуризма Ирана сообщило, что в стране ждут роста притока туристов из РФ.

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