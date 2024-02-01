В правительстве Венгрии прокомментировали слова правого политика о Закарпатье

Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что слова венгерского правого политика Ласло Тороцкаи о претензиях на Закарпатье являются безответственными, так как Будапешт соблюдает международное право. Его слова на правительственном брифинге транслировал телеканал М1.

«Венгрия, согласно конституции, соблюдает нормы международного права, я считаю совершенно безответственным такое заявление», — сказал Гуйяш.

До этого ультраправый венгерский политик Ласло Тороцкаи заявил, что Венгрия может озвучить территориальные претензии на Закарпатье после поражения Украины в конфликте с Россией.

Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ультраправые венгерские политики, заявлявшие о возвращении Закарпатья в состав Венгрии после поражения Украины, «обломают зубы».

Ранее в Кремле отказались прокомментировать претензии Венгрии на Закарпатье.