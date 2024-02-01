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В правительстве Венгрии прокомментировали слова правого политика о Закарпатье

В администрации Орбана назвали безответственными слова Тороцкаи о Закарпатье

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Attila Volgyi/Global Look Press

Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что слова венгерского правого политика Ласло Тороцкаи о претензиях на Закарпатье являются безответственными, так как Будапешт соблюдает международное право. Его слова на правительственном брифинге транслировал телеканал М1.

«Венгрия, согласно конституции, соблюдает нормы международного права, я считаю совершенно безответственным такое заявление», — сказал Гуйяш.

До этого ультраправый венгерский политик Ласло Тороцкаи заявил, что Венгрия может озвучить территориальные претензии на Закарпатье после поражения Украины в конфликте с Россией.

Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ультраправые венгерские политики, заявлявшие о возвращении Закарпатья в состав Венгрии после поражения Украины, «обломают зубы».

Ранее в Кремле отказались прокомментировать претензии Венгрии на Закарпатье.

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