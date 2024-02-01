Британский министр уйдет в отставку из-за своих произраильских взглядов

Министр юстиции Великобритании Майк Фрир сообщил о том, что уйдет в отставку на фоне угроз в его адрес из-за произраильских взглядов. Об этом он сообщил в интервью изданию Daily Mail.

«Наступает момент, когда угрозы вашей безопасности становятся слишком большими», — заявил Фрир.

Отмечается, что в последнее время он столкнулся с угрозами в его адрес и в адрес членов семьи, «кульминацией которых стал поджог офиса его избирательного округа в декабре».

Издание пишет, что министр более десяти лет «страдал от запугивания». По словам Фрира, ему «повезло, что он остался жив».

Фрир подчеркнул, что он больше не может «подвергать свою семью тревоге», зная, что он может стать мишенью каждый раз, когда он выйдет на улицу.

До этого министр иностранных дел Великобритании заявил, что конфликт на территории сектора Газа мог бы завершиться путем создания независимого палестинского государства, однако признал, что конфликтующие стороны «кажутся такими же далекими друг от друга, как и прежде».

Ранее сообщалось, что в Британии намерены пресечь поставки оружия хуситам.