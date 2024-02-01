Венгрия по-прежнему блокирует выдачу средств Украине из фонда мира ЕС

Венгрия по-прежнему блокирует выдачу средств Украине из Европейского фонда мира, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатический источник. Заявление было сделано после единогласного одобрения лидерами ЕС выделения Украине €50 млрд макрофинансовой помощи.

Также сообщается, что по требованию Венгрии при одобрении выделения нового пакета помощи Украине было оговорено ежегодное обсуждение пакета и возможность его пересмотра через два года «в случае необходимости».

31 января лидеры ЕС договорились о выделении Украине пакете в €50 млрд помощи на несколько лет.

«Это гарантирует устойчивое, долгосрочное, предсказуемое финансирование Украины. ЕС берет на себя руководство и ответственность за поддержку Украины; мы знаем, что поставлено на карту», — прокомментировал это решение глава Европейского совета Шарль Мишель.

До этого верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Венгрия не стала блокировать рост поставок оружия Украине по линии европейского фонда мира, хоть и отказалась сама предоставлять средства на поддержку Киева.

Ранее в ЕС назвали сроки принятия Украины в объединение.