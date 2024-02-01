В Кремле рассказали о контактах с ОПЕК+

Российская сторона находится в постоянном контакте с ОПЕК+. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге в преддверии заседания Министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

«Мы в постоянном рабочем контакте находимся», — сказал он.

На вопрос, были ли консультации между представителями РФ и участниками ОПЕК+ перед встречей мониторингового комитета, в том числе на высоком уровне, представитель Кремля указал, что адресовать этот вопрос нужно «скорее правительству». Он подчеркнул, что этой темой занимается вице-премьер Александр Новак.

До этого Александр Новак на Дне энергетики в рамках форума-выставки «Россия» заявил, что мировой рынок нефти сейчас сбалансирован и находится под контролем благодаря действиям ОПЕК+.

С весны 2023 года до конца 2024 года несколько стран ОПЕК+, в том числе и Российская Федерации, пошли на добровольное снижение объемов добычи нефти. Общий объем сокращения составляет 1,66 млн баррелей в сутки (б/с).

Ранее сообщалось, что сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти принесла России 30 трлн руб.