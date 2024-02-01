В Кремле отреагировали на арест бывшего мэра Севастополя в Лондоне

Пресс-секретарь президента России ответил на вопрос журналистов во время ежедневного брифинга об аресте в Лондоне бывшего мэра Севастополя Дмитрия Овсянникова.

«Это не совсем вопрос Кремля, я ничего не могу сказать. Мы видели сообщения СМИ, но я не располагаю подробной информацией на этот счет», — заявил он.

Накануне британская газета The Times в своей бумажной версии написала о том, что британская полиция в Лондоне задержала за нарушение санкций бывшего губернатора Севастополя и экс-замглавы Минпромторга России Дмитрия Овсянникова.

По данным Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) россиянин нарушил режим персональных санкций, введенных против него властями Великобритании. Он был задержан 22 января.

Овсянников находится под санкциями Великобритании с 2017 года, после того, как он стал губернатором Севастополя. До 2022 года он находился под санкциями Европейского союза — но в суде добился отмены рестрикций, объявив, что уже не является губернатором Севастополя, а санкции мешают вести ему бизнес на Кипре.

Ранее попавший под санкции миллиардер Авен заявил, что не знает, как выжить в Лондоне.