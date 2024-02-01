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Выделенные €50 млрд для Украины пойдут на оружие и выплаты учителям

Премьер Бельгии: €50 млрд для Украины пойдут на оружие и выплаты учителям

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Саммит Евросоюза должен обеспечить компромисс всех 27 стран-членов в деле обеспечения долгосрочной бюджетной помощи Украине на сумму €50 млрд при соблюдении прозрачности расходования средств. Об этом заявил премьер-министр председательствующей в Совете ЕС Бельгии Александер Де Кроо, пишет ТАСС.

Выделенные для Украины €50 млрд пойдут на оружие и выплаты учителям, уточнил премьер Бельгии.

«Сегодня экстренный саммит, и на нем мы обсуждаем вопрос, как мы поддержим Украину. Как Украина будет покупать оружие, в котором она нуждается, и как она будет выдавать зарплаты своим учителям. Поэтому компромисс 27 стран ЕС имеет ключевое значение», — сказал он.

Александер Де Кроо выразил надежду, что венгерский коллега Виктор Орбан поддержит решение других стран, и с ним удастся прийти к компромиссу.

До этого министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что страна без выделенных денежных средств со стороны Запада рискует отложить выплаты заработных плат 500 тысячам госслужащих и 1,4 млн учителей, кроме того, без льгот могут остаться 10 млн украинских пенсионеров.

До этого украинский институт книги при министерстве культуры страны обратился к министерству финансов из-за нехватки денег на популяризацию украинской литературы.

Ранее на Украине заявили о задержках пенсий и зарплат без помощи Запада.

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