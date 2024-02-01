Премьер Бельгии заявил, что саммит ЕС призван обеспечить компромисс стран по Украине

Саммит Европейского союза должен обеспечить компромисс всех 27 государств объединения по вопросу о помощи Украине при соблюдении прозрачности расходования денежных средств. Об этом заявил премьер-министр председательствующей в Совете ЕС Бельгии Александр де Кроо, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что помощь Евросоюза в размере €50 млрд для Украины должна пойти «на оружие и выплаты учителям».

«Компромисс 27 стран Евросоюза имеет ключевое значение. На прошлом саммите было согласие 26 государств, сейчас очень важен компромисс всех 27», — сказал он

Де Кроо выразил надежду, что премьер Венгрии Виктор Орбан в этот раз поддержит такое предложение.

«Есть законные вопросы о том, чтобы деньги расходовались целевым образом, но это общие вопросы при распределении денег Европейского союза, требования, которые должны быть выполнены», — добавил бельгийский премьер.

До этого Александр де Кроо заявлял, что ЕС не планирует лишать Венгрию права голоса из-за обвинений в нарушениях норм верховенства закона.

Ранее в ЕС назвали сроки принятия Украины в объединение.