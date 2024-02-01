Российский дипломат назвал причину визита Нуланд на Украину

Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд приехала в Киев, чтобы оценить ситуацию с предполагаемым конфликтом между президентом Украины Владимиром Залужным и главнокомандующим ВС страны Валерием Залужным. Об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире телеканала «Россия 24».

Нуланд прибыла с визитом в Киев в среду, 31 января.

Гаврилов считает, что США будут оценивать ситуацию с Зеленским и Залужным, к чему все это ведет, будут вестись беседы с обоими и даваться рекомендации.

Дипломат также высказал мнение, что Нуланд вряд ли будет содействовать примирению президента и главкома Украины.

29 января депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко со ссылкой на собственные источники заявил, что Залужному объявили о его отставке, но текста самого указа пока нет. Военному якобы предложили должность посла, но тот отказался. Позднее пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров в интервью «Украинской правде» сказал, что разговоры об отставке Залужного не соответствуют действительности, такое решение не принималось в офисе Зеленского.

Также американская газета The New York Times сообщала, что украинские власти отменили решение об увольнении Залужного, после того как информация об отставке была обнародована без их согласия.

Позднее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин высказал мнение, что Зеленский хотел уволить Залужного из-за уничтожения самолета Ил-76 с украинскими пленными на борту.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая предложила кандидатов на должность нового главкома ВСУ.