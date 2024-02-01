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В Госдуме ожидают делегацию из Северной Кореи в феврале

Депутат Тайсаев: делегация из КНДР может приехать в Госдуму 13 февраля

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Илья Питалев/РИА Новости

Делегация из КНДР может приехать в Госдуму 13 февраля. Об этом сообщил РИА Новости первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Казбек Тайсаев (КПРФ).

По его словам, делегация от российской Госдумы планирует посетить с ответным визитом КНДР уже в марте.

До этого 19 января посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль встретился с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. Коллеги обсуждали вопросы парламентских и межпартийных связей, рассказал Тайсаев.

Он обратил внимание, что отношения между странами развиваются очень хорошо. Ту же партию КПРФ связывает давняя дружба с Трудовой партией Северной Кореи.

первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков рассказывал, что КНДР, Китай и Куба теоретически остаются в числе приоритетов для поездок делегации Госдумы в 2024 году.

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова рассказала, что РФ не нарушает никаких международных обязательства в процессе развития взаимовыгодных отношений с КНДР и Ираном.

Ранее сестра Ким Чен Ына пообещала, что КНДР всегда будет «в одном окопе» с Россией.

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