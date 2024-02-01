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В Думу внесли проект обращения палаты к конгрессу США в связи с крушением Ил-76

В проекте Госдумы РФ призвали конгресс США осудить преступления Киева

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В Госдуму внесли проект обращения палаты к конгрессу США в связи с атакой на Ил-76 в Белгородской области. Документ появился в базе данных.

В тексте документа российские депутаты призывают конгресс США осудить преступления Киева и помочь привлечь к ответственности исполнителей теракта с военным самолетом.

До этого бывший командир потерпевшего крушение Ил-76 под Белгородом Александр Романов назвал сроки полной расшифровки черных ящиков Ил-76.

Крушение самолета Ил-76 произошло утром 24 января в районе поселка Яблоново в Белгородской области. Самолет должен был перевезти пленных украинских военных в административный центр региона. По данным министерства обороны РФ, всего на борту находились 65 бойцов ВСУ, шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

Согласно данным ведомства, по пути воздушное средство подверглось ракетной атаке со стороны ВСУ.

Ранее Владимир Путин заявил, что Ил-76 с пленными на борту сбила система Patriot.

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Крушение Ил-76 с пленными
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