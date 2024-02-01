Россия может открыть консульства в восьми странах

Глава консульского департамента МИД РФ Алексей Климов заявил, что РФ намерена открыть в восьми странах специальные центры по оказанию консульских услуг для соотечественников. Его слова передает ТАСС.

По словам Климова, эти центры заработают после урегулирования их правового статуса в Аргентине, Армении, Казахстане, Киргизии, ОАЭ, Сербии, Таджикистане и Узбекистане.

Сообщается, что получить необходимые документы в информационно-консультационном центре можно будет в максимально сжатые сроки, не дожидаясь своей очереди на прием в консульское учреждение.

До этого МИД Армении одобрил открытие консульства РФ в Капане у границы с Азербайджаном.

«Мне будет сложно сказать, на каком этапе открытия консульства сейчас находится Российская Федерация. Разные страны заинтересованы в открытии консульств в Сюнике. Иран открыл, Франция заявила о таком намерении», — рассказал глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

По словам Мирзояна, открытие консульств ряда стран в Сюникской области содержит в себе «политические месседжи».

Ранее РФ обвинили в порче бывшего здания консульства в Болгарии.