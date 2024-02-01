Эрдоган может предложить Путину возобновить переговоры по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может предложить главе РФ Владимиру Путину возобновить мирные переговоры по Украине. Об этом сообщил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер.

«Прогресс, достигнутый в ходе стамбульского процесса, может лечь в основу мирных переговоров. Для достижения соглашения о прекращении огня Турция может выступать в качестве посредника без прямых переговоров между сторонами», — рассказал он.

По словам Озера, в последние несколько дней США и Турция уже ведут обмен идеями по мирным переговорами в Анкаре.

До этого в Турции раскрыли предполагаемые планы встречи Путина и Эрдогана. Предполагается, что сторонами будет обсуждаться украинская тематика, возобновление зерновой сделки и региональная ближневосточная повестка.

23 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что контакты по встрече Путина и Эрдогана на высшем уровне ведутся, но нужно дождаться официальной информации.

Ранее в Совфеде обвинили Эрдогана в нарушении обязательств перед Россией.