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Эрдоган может предложить Путину возобновить переговоры по Украине

Аналитик Озер: Эрдоган может предложить Путину возобновить переговоры по Украине

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Сергей Карпухин/РИА Новости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может предложить главе РФ Владимиру Путину возобновить мирные переговоры по Украине. Об этом сообщил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер.

«Прогресс, достигнутый в ходе стамбульского процесса, может лечь в основу мирных переговоров. Для достижения соглашения о прекращении огня Турция может выступать в качестве посредника без прямых переговоров между сторонами», — рассказал он.

По словам Озера, в последние несколько дней США и Турция уже ведут обмен идеями по мирным переговорами в Анкаре.

До этого в Турции раскрыли предполагаемые планы встречи Путина и Эрдогана. Предполагается, что сторонами будет обсуждаться украинская тематика, возобновление зерновой сделки и региональная ближневосточная повестка.

23 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что контакты по встрече Путина и Эрдогана на высшем уровне ведутся, но нужно дождаться официальной информации.

Ранее в Совфеде обвинили Эрдогана в нарушении обязательств перед Россией.

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