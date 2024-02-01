В офисе президента Украины дали оценку Залужному

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного «назначенным менеджером». Об этом сообщают украинские СМИ.

Подоляк заявил, комментируя слухи об едва не произошедшей отставке, что Залужный является менеджером, которого назначил президент Украины Владимир Зеленский.

«Для меня это вообще удивительно, потому что во время конфликта политическая конкуренция, тем более, на уровне «армия, генералитеты и политики», это выглядит так себе, но есть же официальное опровержение этой информации, поэтому дальше смотрим, как будут развиваться события», — заявил Подоляк.

Он добавил, что не совсем понимает, при чем здесь политика в вопросе возможной отставки Залужного.

До этого лидер партии «Батькивщина» и бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко вступилась за главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного.

Слухи о грядущей отставке Залужного украинские политики и СМИ начали распространять вечером 29 января. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Залужному спрогнозировали реальное увольнение весной.