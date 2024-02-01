Власти Аргентины обжалуют отмену трудовой реформы судом

Правительство Аргентины намерено обжаловать решение суда, который признал реформу трудового права, проведенную посредством указа президента Хавьера Милея, противоречащей конституции. Об этом заявил официальный представитель администрации главы государства Мануэль Адорни, пишет ТАСС.

Он отметил, что правительство будет подавать апелляции во все необходимые инстанции. Представитель администрации также подчеркнул, что трудовое право играет важнейшую роль в создании рабочих мест и необходимо создать более дружелюбный рынок труда для обеих сторон.

Судебная палата по трудовым спорам 30 января признала главу документа, касающегося трудового законодательства, противоречащей конституции. Члены суда посчитали, что у правительства не было оснований для проведения реформы посредством президентского указа без одобрения конгресса. Крупнейшее профсоюзное объединение Confederación General del Trabajo подало жалобу на реформу.

Подписанный главой государства указ накладывал ограничения на проведение забастовок в ряде секторов, а также давал работодателям возможность увеличить максимальный испытательный срок с трех до восьми месяцев.

В декабре прошлого года Милей объявил о подписании чрезвычайного указа, в котором перечислил 30 основных реформ, включая отказ от регулирования цен, изменение таможенных правил для облегчения международной торговли, подготовку к приватизации государственных компаний и запрет на введение ограничений на экспорт.

31 января сообщалось, что депутаты приступают к рассмотрению радикальных реформ Милея.

Накануне Милей заявил, что выполнит предвыборные обещания встряхнуть экономику государства, несмотря на ущерб, который реформы могут нанести стране.

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