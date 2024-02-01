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Полиция Финляндии запретила помогать ВСУ

Iltalehti: финская полиция запретила волонтерам собирать пожертвования для ВСУ

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Финская полиция запретила волонтерам собирать пожертвования для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает газета Iltalehti.

По данным издания, с юридическими затруднениями столкнулись две финские организации, занимающиеся военной подготовкой украинских военнослужащих и поставкой «жизненно важных товаров» для финских наемников на службе Киева.

«Выяснилось, что полиция Финляндии не согласна выдавать разрешение на сбор средств проектам, непосредственно поддерживающим ВСУ: поддержка вооруженных сил трактуется как военная деятельность, и, таким образом, по мнению полиции, не является общественно полезным делом», — сообщает издание.

При этом финское законодательство не содержит прямого запрета на поддержку вооруженных сил — таким образом, запрет на сбор денег для ВСУ остается решением полиции.

До этого в Совфеде отреагировали на признание писательницы Людмилы Улицкой в отправке денег на Украину.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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