Финская полиция запретила волонтерам собирать пожертвования для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает газета Iltalehti.

По данным издания, с юридическими затруднениями столкнулись две финские организации, занимающиеся военной подготовкой украинских военнослужащих и поставкой «жизненно важных товаров» для финских наемников на службе Киева.

«Выяснилось, что полиция Финляндии не согласна выдавать разрешение на сбор средств проектам, непосредственно поддерживающим ВСУ: поддержка вооруженных сил трактуется как военная деятельность, и, таким образом, по мнению полиции, не является общественно полезным делом», — сообщает издание.

При этом финское законодательство не содержит прямого запрета на поддержку вооруженных сил — таким образом, запрет на сбор денег для ВСУ остается решением полиции.

До этого в Совфеде отреагировали на признание писательницы Людмилы Улицкой в отправке денег на Украину.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.