Новым представителем Байдена по климату станет Джон Подеста

Президент США Джо Байден собирается назначить представителем по вопросам климата Джона Подесту, который является советником главы государства по инновациям и реализации проектов в сфере чистой энергетики. Об этом сообщает The Washington Post.

Отмечается, что весной Подеста сменит на посту Джона Керри. «Мы сохраним импульс, который был дан благодаря его (Джона Керри. — «Газета.Ru») усилиям», — сказал Подеста.

До этого сообщалось, что Керри покинет свой пост этой зимой, чтобы помогать в предвыборной кампании главы государства Джо Байдена. Как указывается в публикации, Керри считает, что переизбрание Байдена является «самым большим» изменением, которое можно сделать в текущем году для достижения прогресса в области климата в Соединенных Штатах и во всем мире.

При этом американский сенатор Берни Сандерс призвал Байдена к более агрессивному решению проблем миллионов избирателей, чтобы не допустить возвращения в Белый дом «антидемократического демагога Дональда Трампа».

Ранее в США предрекли Байдену поражение на президентских выборах 2024 года.