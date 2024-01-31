Швейцария присоединилась к 12-му пакету антироссийских санкций

Швейцария присоединилась к 12-му пакету санкций ЕС против России, которые, в частности, запрещают импорт российских алмазов, но не присоединяется к обязательству сообщать о денежных переводах компаний в Швейцарии, контролируемых российскими физическими или юридическими лицами. Об этом сообщается на сайте Федерального совета страны.

В совете подчеркнули, что 31 января приняли решение о новых мерах в отношении российской стороны, реагируя на действия РФ на территории Украины. Швейцария присоединяется к Евросоюзу, который в декабре 2023 года принял 12-й санкционный пакет. Меры вступят в силу с 1 февраля 2024 года.

До этого помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что Вашингтон намерен ужесточить санкции в отношении России.

19 января сообщалось, что в октябре и ноябре 2023 года турецкие экспортеры стали сокращать поставки в Россию товаров двойного назначения, которые могут использоваться РФ в военных целях. По данным Forbes, турецкие поставщики снизили число поставок в РФ электроники, чипов, оптических прицелов, полупроводников, печатных плат и аппаратуры для связи и навигации. Издание подчеркивает, что сокращение экспорта во многом связано с риском попадания Турции под вторичные санкции Соединенных Штатов и ряда других государств, включая государства Евросоюза (ЕС) и Великобритании.

Ранее США расширили список антироссийских санкций.