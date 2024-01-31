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Сальдо прокомментировал информацию об изъятии его средств в пользу Украины

Губернатор Сальдо опроверг сообщения об изъятии его средств в пользу Украины

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо опроверг информацию украинской стороны о том, что его средства изъяли в пользу Украины. Соответствующее видеообращение он выложил в своем Telegram-канале.

«Прочитал еще одну сногсшибательную новость из украинского сегмента интернета о якобы изъятии у меня $850 тыс. с какого-то счета вместе с (российским бизнесменом) Олегом Дерипаской и зачислении этих средств на развитие ВСУ», — сказал глава региона.

Он также сравнил это сообщение с литературными произведениями о бароне Мюнхгаузене.

«Я тоже очень люблю барона Мюнхгаузена, как многие другие, и если таким образом будет финансироваться украинская армия, я нарисую туда еще в сотни раз больше так называемых долларов, пусть пользуются», — заявил Сальдо.

До этого глава Фонда госимущества Украины Виталий Коваль заявил, что в бюджет его страны впервые поступили активы, арестованные в результате наложения санкций. Он указал, что речь идет о сумме в $850 тыс.

По словам руководителя фонда, в эту сумму вошли конфискованные сбережения Сальдо, а также деньги, принадлежащие компании, владельцем которой называют Дерипаску.

Ранее в МИД России обвинили Украину в воровстве активов.

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