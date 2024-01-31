Стало известно, сколько солдат ВСУ намерена подготовить Германия в 2024 году

Статс-секретарь министерства обороны Германии Зимтье Мёллер заявила, что Берлин намерен подготовить 10 тысяч солдат ВСУ в 2024 году в рамках миссии Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине. Об этом сообщает RP Online.

«Бундесвер обучает украинские вооруженные силы, среди прочего, пользоваться системой противовоздушной обороны Patriot, самоходной гаубицей Panzerhaubitze2000, боевой машиной пехоты Marder и основными боевыми танками Leopard 1 и Leopard 2», — говорится в тексте.

До этого начальник главного управления доктрин и подготовки Генштаба ВСУ Алексей Таран сообщил, что в обучении украинских военных за границей принимает участие коалиция из 34 государств.

«Это Соединенные Штаты Америки, Британия, большинство стран ЕС, Канада, Норвегия, Австралия, Косово, Северная Македония, Грузия, Молдавия и Албания», — уточнил Таран.

Он уточнил, что Венгрия, Австрия, Хорватия не входят в состав миссии ЕС, но инструкторы из этих стран также участвуют в подготовке. По словам военного, лидером в организации базовой общевойсковой подготовки является Великобритания.

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