Польский политолог заявил об ошибочной надежде Зеленского на помощь Германии

Президент Украины Владимир Зеленский ошибочно понадеялся на помощь со стороны Германии после того, как американские власти сократили финансирование его страны. Об этом в ходе интервью для польского издания Do Rzeczy заявил политолог Анджей Гиль.

Он отметил, что в военном отношении ФРГ сложно назвать государством даже среднего размера. На самом деле Берлин оказывается «карликом», когда речь заходит о производстве и поставках вооружений.

«У них (Германии — «Газета.Ru») огромные проблемы, они не боеспособны. Такая поддержка со стороны немцев невозможна. <...> Представления Зеленского о немецком потенциале неверны. Его политическая игра ошибочна», — сказал Гиль.

Политолог добавил, что Польша также не сможет занять место США в процессе оказания помощи Украине. Все из-за текущих разногласий между Киевом и Варшавой, включая ситуацию на границе.

31 января Bloomberg со ссылкой на западных дипломатов сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже скоро почувствуют отсутствие финансирования со стороны американского правительства. По данным агентства, это произойдет к концу весны 2024 года. При этом источники указали, что даже при условии продолжения помощи от Европейского союза (ЕС) украинские войска не смогут избежать негативных последствий прекращения поддержки США.

Ранее в Германии рассказали о подавленном состоянии Зеленского из-за неудач украинских войск на фронте.