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Три депутата от Латвии заметили российских шпионов в Европарламенте

Politico: в Европарламенте заявили о присутствии российских шпионов

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В парламенте Евросоюза присутствуют российские шпионы. Такая информация появилась в газете Politico, ссылаясь на заявления латвийских законодателей.

«Их (шпионов. — «Газета.Ru») точно больше одного», — утверждают депутаты.

По их убеждению, к числу тайных пророссийских агентов примыкает как минимум депутат Европейского парламента Татьяна Жданок.

Парламентарии написали коллективное письмо в вышестоящие инстанции о присутствии в Европарламенте служащих интересам РФ русских шпионов и ожидают расследования.

В апреле Politico писало, что российские шпионы якобы пытаются развернуть свою работу на территории Европы в целях сбора данных о производстве и поставках вооружения для Украины, а также в выявлении критической инфраструктуры Европы и поиске информации об оборонных объектах Североатлантического альянса.

Ранее в Латвии захотели завести уголовное дело против «русского шпиона» из парламента.

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