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Молдавский политик назвал ошибкой отказ Кишинева от сотрудничества с ЕАЭС

Оппозиционный политик Шор: Молдавия совершила ошибку, разорвав связи с ЕАЭС

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partidulsor.md

Правительство Молдавии совершило большую ошибку, отказавшись от сотрудничества с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Об этом заявил оппозиционный молдавский политик и предприниматель Илан Шор, опубликовавший соответствующий пост в личном Telegram-канале.

Бизнесмен отметил, что действующие в стране власти решили сделать ставку на взаимодействие с Европейским союзом (ЕС). Однако этот путь оказался «колоссальной стратегической ошибкой».

«Они забыли о реальной выгоде сотрудничества с ЕАЭС. Мы теряем огромные возможности, которые предоставляет этот блок: расширенный рынок для наших товаров, поддержка местных фермеров, новые инвестиции», — написал Шор.

Политик добавил, что вместо экономических выгод президент Молдавии Майя Санду отдала предпочтение политическим играм. В результате правительство республики нанесло «удар по карману» граждан страны.

В конце бизнесмен подчеркнул, что в настоящее время экономики стран — членов ЕАЭС активно растут. При этом Молдавия оказалась не при делах, так как правящая в государстве партия «Действие и солидарность» придерживается недальновидной политики.

Ранее в Молдавии рассказали, сколько страна потратила в 2023 году на выплату процентов по внешним кредитам.

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