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В Госдуме заявили о тяжелой болезни правнучки Чкалова после ее слов о ядерном ударе по Москве

Депутат Водолацкий назвал правнучку летчика Чкалова тяжело больным человеком

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Правнучка знаменитого советского летчика Валерия Чкалова Дарья Богданова, скорее всего, тяжело больна, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Так он в беседе с RT отреагировал на ее заявление о необходимости ударить по Москве ядерным оружием.

Водолацкий признался, что сожалеет о таких словах от правнучки легендарного летчика.

«Это может делать только лишь больной человек. Человек в здравом уме, знающий историю, никогда такого не может сказать, — считает депутат. — Это человек, который, скорее всего, тяжело болен, она живет в каком-то ином мире. Такие высказывания нельзя воспринимать всерьез».

При этом парламентарий призвал помнить, что Россия – это мощная ядерная держава, которая не оставит подобную агрессию без ответа.

«Откуда бы ни началась атака на нашу страну, то государство, которое рискнет, оно будет просто стерто с лица земли», — заявил Водолацкий.

Напомним, Дарья Богданова заявила, что ядерный удар по Москве необходим «для завершения конфликта», и добавила, что готова даже «проспонсировать» этот удар. При этом атомные удары по Хиросиме и Нагасаки она назвала «прекрасным завершением конфликта». После этого заявления в Совфеде Богданову призвали проверить на госизмену.

Ранее российский МИД прокомментировал единый ядерный арсенал НАТО.

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