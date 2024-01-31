В МИД РФ заявили о продолжающейся работе по урегулированию в Сирии

Российское руководство намерено сделать все от него зависящее, чтобы Сирия смогла стать свободной от иностранного присутствия страной. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что Москва прилагает последовательные усилия для урегулирования ситуации в республике. При этом в своей работе правительство страны руководствуется принципами суверенитета и сохранения территориальной целостности Сирии, подчеркнула она.

«Будем делать все от нас зависящее, чтобы Сирия стала по-настоящему свободной от иностранного присутствия, содействовать становлению там безопасности и возвращению мира на всю территорию Сирии», — добавила Захарова.

30 января заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила, что американские власти не планируют выводить войска с территории Сирии. По ее словам, Вашингтон считает необходимым продолжать борьбу с терроризмом в данной стране в связи с активностью ИГИЛ (организация запрещена в России).

Ранее в РФ оценили состояние диалога с США по вопросу Сирии.