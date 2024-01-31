Захарова сообщила, что Россия не ведет диалог с Японией по мирному договору

Решение Российской Федерации прекратить переговоры с Японией по мирному договору в силе. Об этм в ходе брифинга заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

Она подчеркнула, что сегодня диалог с Токио, который «культивирует русофобию и занимает недружественные позиции», является невозможным.

Захарова указала, что еще 21 марта 2022 года российский МИД опубликовал заявление о мерах в ответ на решения Японии: тогда российская сторона заявила, что не будет вести переговоры по мирному договору со страной, «занимающей недружественные позиции и стремящейся нанести ущерб интересам Российской Федерации».

«После начала специальной военной операции правительство Японии проводит откровенно недружественный курс в отношении России», — подчеркнула она.

Захарова отметила, что Токио вводит санкции в отношении России, а в японском обществе множатся русофобские настроения, у дальневосточных рубежей Российской Федерации наращивается военная активность с НАТО.

«В этих условиях мы не видим возможности продолжать с Токио имевший место диалог о заключении основополагающего документа, который был призван заложить фундамент для долгосрочных, добросовестных отношений», — пояснила дипломат.

До этого старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Олег Казаков заявлял, что желание японских властей заключить с Россией мирный договор только подчеркнуло их неизменный курс на конфронтацию.

Ранее японский премьер заявил о желании встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном.