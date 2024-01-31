Министр обороны КНР оценил поддержку со стороны РФ по вопросу Тайваня

Пекин чувствуют сильную поддержку со стороны Москвы в рамках тайваньского вопроса. Такое заявление сделал министр обороны КНР Дун Цзюнь, слова которого передает РИА Новости.

В среду, 31 января, глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с китайским коллегой. При этом в ходе беседы Дун Цзюнь отметил, что российское руководство оказывает Пекину большую поддержку по многим вопросам.

«Ощущаем сильную поддержку российской стороны по тайваньскому и другим вопросам, касающимся наших ключевых интересов», — уточнил он.

Министр обороны КНР добавил, что американские власти продолжают попытки сохранить свое доминирование на международной политической арене. С этой целью Вашингтон «нацеливает свое острие» на Москву и Пекин.

Однако, по словам Дун Цзюня, даже в таких условиях двустороннее сотрудничество КНР и РФ остается опорой безопасности во всем мире.

В свою очередь, Шойгу обратил внимание на активное взаимодействие Москвы и Пекина в оборонной сфере. Тем не менее он подчеркнул, что китайско-российское сотрудничество не имеет своей целью создание военных блоков.

Ранее китайские власти на постоянной основе разместили боевые корабли вокруг Тайваня.