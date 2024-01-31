Глава Евросовета назвал ключевую тему саммита ЕС 1 февраля

Главной темой саммита Евросоюза 1 февраля станет согласование поставок боеприпасов Украине и финансовой помощи. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на письмо главы Евросовета Шарля Мишеля, которое тот направил лидерам ЕС.

«Первое и главное — это среднесрочный пересмотр рамочного многолетнего бюджета ЕС... Учитывая обстоятельства мы также воспользуемся возможностью срочно рассмотреть все аспекты военной помощи Украине. Это включает поставки боеприпасов в соответствии с решением Европейского совета в марте 2023 года», — говорится в письме.

Журналисты обратили внимание, что в тексте, посвященном темам саммита, впервые не указана сумма помощи Украине в размере €50 млрд на ближайшие четыре года. Что касается боеприпасов, то, по словам Мишеля, ЕС намерен доработать собственные инструменты для того, чтобы организовывать поставки снарядов в более сжатые сроки.

1 февраля в Брюсселе должен пройти очередной саммит Евросоюза, на котором будет обсуждаться в том числе вопрос финансирования Украины. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна готова поддержать решение Евросоюза о выделении средств на помощь Украине, но только если сумму разобьют на несколько лет и будут утверждать каждый год.

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