Захарова призвала западные страны не приписывать России фантазии о войне с НАТО

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга призвала политиков западных стран не приписывать российской стороне «нездоровые фантазии» о возможном столкновении с Североатлантическим альянсом. Ее слова приводит ТАСС.

«Находящиеся под влиянием Вашингтона политические и общественные деятели в странах НАТО, Евросоюза активно стали высказываться в русле необходимости подготовки либо войны с нашей страной, либо какого-то конфликта, очередного витка напряженности», — сказала она.

Захарова призвала западные страны не навязывать России «эту идеологию», не приписывать РФ «свои нездоровые фантазии». Она посоветовала политикам, которые делают заявления о «войне РФ с НАТО», уточнять при этом, что это именно их точка зрения.

По ее мнению, эти заявления необходимы только для того, чтобы обосновать изъятие из европейских бюджетов денег на помощь Украине.

«Речь идет о том, что нужно выскрести, отжать еще последние копейки на помощь Киеву, потому что Вашингтон заявил, что ему сейчас не с руки этим заниматься», — добавила дипломат.

Тем временем у границ России стартовала активная фаза крупнейших учений НАТО со времен холодной войны Steadfast Defender 2024.

Ранее в Минобороны заявили, что Россия в ходе СВО демилитаризует страны НАТО.