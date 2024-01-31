Размер текста
А
А
А

Захарова призвала западные страны не приписывать России фантазии о войне с НАТО

Захарова назвала слова Запада о возможной войне России с НАТО его личным мнением

close
100%
Petrov Sergey/Global Look Press

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга призвала политиков западных стран не приписывать российской стороне «нездоровые фантазии» о возможном столкновении с Североатлантическим альянсом. Ее слова приводит ТАСС.

«Находящиеся под влиянием Вашингтона политические и общественные деятели в странах НАТО, Евросоюза активно стали высказываться в русле необходимости подготовки либо войны с нашей страной, либо какого-то конфликта, очередного витка напряженности», — сказала она.

Захарова призвала западные страны не навязывать России «эту идеологию», не приписывать РФ «свои нездоровые фантазии». Она посоветовала политикам, которые делают заявления о «войне РФ с НАТО», уточнять при этом, что это именно их точка зрения.

По ее мнению, эти заявления необходимы только для того, чтобы обосновать изъятие из европейских бюджетов денег на помощь Украине.

«Речь идет о том, что нужно выскрести, отжать еще последние копейки на помощь Киеву, потому что Вашингтон заявил, что ему сейчас не с руки этим заниматься», — добавила дипломат.

Тем временем у границ России стартовала активная фаза крупнейших учений НАТО со времен холодной войны Steadfast Defender 2024.

Ранее в Минобороны заявили, что Россия в ходе СВО демилитаризует страны НАТО.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами