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В Китае не исключили, что Трамп прекратит поддержку Тайваня

В госсовете КНР не исключили, что Трамп прекратит поддержку Тайваня

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Ann Wang/Reuters

Представитель Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа заявил, что возможная победа Дональда Трампа на президентских выборах может привести к прекращению поддержки Тайваня. Его слова приводит Bloomberg.

»США всегда будут преследовать в первую очередь собственные интересы, и Тайвань в любой момент может превратиться из шахматной фигуры в выброшенную шахматную фигуру», — сказал Чэнь Биньхуа.

Как пишет Bloomberg, Китай придерживается заявлений, что США не являются надежным союзником Тайваня. Эта риторика направлена на то, чтобы подорвать уверенность острова в поддержке Вашингтона, отмечается в материале.

«США традиционно придерживаются политики стратегической двусмысленности, признавая исторические претензии Китая на суверенитет над Тайванем, сохраняя при этом лишь неофициальные отношения с Тайбэем и обещая оборонительную помощь», — говорится в тексте.

Представитель предвыборного штаба Трампа в беседе с агентством напомнил, что республиканец в период президентства называл Китай «угрозой безопасности».

До этого Тайвань обвинил Китай в военном давлении из-за полетов у срединной линии разделения.

Ранее в КНР назвали главную проблему в отношениях с США.

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