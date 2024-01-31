Советник Кучмы заявил, что Зеленский хотел уволить Залужного из-за уничтожения Ил-76

Президент Украины Владимир Зеленский хотел уволить главнокомандующего Вооруженными силами страны Валерия Залужного из-за уничтожения самолета Ил-76 с украинскими пленными на борту, считает бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. Мнение он высказал на своем YouTube-канале.

По мнению Соскина, украинский лидер хотел возложить на главкома вину за сбитый самолет, но Залужный не согласился на это, из-за чего и была принята попытка его отстранить.

Эксперт также выразил уверенность в том, что Зеленский был осведомлен о присутствии на борту самолета украинских военных, а расшифровка черных ящиков лишь усугубит ситуацию для руководства Украины.

29 января депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко со ссылкой на собственные источники заявил, что Залужному объявили о его отставке, но текста самого указа пока нет. Военному якобы предложили должность посла, но тот отказался. Позднее пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров в интервью «Украинской правде» сказал, что разговоры об отставке Залужного не соответствуют действительности, такое решение не принималось в офисе Зеленского.

Также американская газета The New York Times сообщала, что украинские власти отменили решение об увольнении Залужного, после того как информация об отставке была обнародована без их согласия.

Российский военно-транспортный самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту был сбит над Белгородской областью 24 января. Российская сторона обвинила Украину нанесении ракетного удара по самолету.

Ранее депутат Рады Марьяна Безуглая предложила кандидатов на должность нового главкома ВСУ.