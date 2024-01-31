Размер текста
А
А
А

В Хорватии заявили, что соседние страны начнут «раздел» Украины при поражении ее войск

Advance: в случае разгрома ВСУ Венгрия и Польша начнут раздел Украины

close
100%
Shutterstock

Польша и Венгрия могут приступить к «разделу» территории Украины, если ее войска потерпят поражение в конфликте с Россией. Такое мнение выразил обозреватель хорватского издания Advance Ф. Вукович.

По мнению журналиста, эти страны «вцепились» бы в часть Украины и присвоил бы ее себе в случае, если бы страна «была на последнем издыхании и все сбежались бы к ней поживиться».

Вукович считает, что, если Венгрия захочет претендовать на Закарпатье, где проживает около 150 тысяч этнических венгров, Польша также поднимет голос. Такой поворот, отметил эксперт, поразил бы весь мир, поскольку положил бы начало новой эре.

На прошлой неделе ультраправый венгерский политик Ласло Тороцкаи заявил, что Венгрия может озвучить территориальные претензии на Закарпатье после поражения Украины в конфликте с Россией.

На это министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил, что претендующие на Закарпатье венгерские политики «обломают зубы».

Ранее в Кремле отказались прокомментировать претензии Венгрии на Закарпатье.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами