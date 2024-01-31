В Хорватии заявили, что соседние страны начнут «раздел» Украины при поражении ее войск

Польша и Венгрия могут приступить к «разделу» территории Украины, если ее войска потерпят поражение в конфликте с Россией. Такое мнение выразил обозреватель хорватского издания Advance Ф. Вукович.

По мнению журналиста, эти страны «вцепились» бы в часть Украины и присвоил бы ее себе в случае, если бы страна «была на последнем издыхании и все сбежались бы к ней поживиться».

Вукович считает, что, если Венгрия захочет претендовать на Закарпатье, где проживает около 150 тысяч этнических венгров, Польша также поднимет голос. Такой поворот, отметил эксперт, поразил бы весь мир, поскольку положил бы начало новой эре.

На прошлой неделе ультраправый венгерский политик Ласло Тороцкаи заявил, что Венгрия может озвучить территориальные претензии на Закарпатье после поражения Украины в конфликте с Россией.

На это министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил, что претендующие на Закарпатье венгерские политики «обломают зубы».

Ранее в Кремле отказались прокомментировать претензии Венгрии на Закарпатье.