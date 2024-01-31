Востоковед объяснил причины отказа России от мирного договора с Японией

Желание японских властей заключить с Россией мирный договор только подчеркнуло их неизменный курс на конфронтацию, считает старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Олег Казаков. В отношениях двух стран сейчас наступили «самые тяжелые времена», заявил он в беседе с НСН.

О готовности заключить мирный договор с Москвой ранее заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

«Япония таким образом еще раз подчеркивает неизменность своего курса вне зависимости от геополитической ситуации. Власти говорят, что они стабильны и не меняют своих взглядов», — прокомментировал это заявление Казаков.

Говоря о последствиях плохих отношений двух стран, он напомнил о разрушенных политических и экономических связях, нарушенных гуманитарных отношениях. Число симпатизирующих России жителей Японии, по словам Казакова, снизилось до исторического минимума.

При этом Москва не нуждается в мирном договоре с Токио, убежден эксперт. Сам факт переговоров он счет маловероятным до тех пор, пока идет военная спецоперация.

«Вероятно, отношения двух стран начнут восстанавливаться после завершения СВО, — предположил Казаков. — Тогда тема договора снова будет актуальна. Но все-таки это претензии прошлого века, подвижек никаких не будет».

Напомним, Кисида заявил о желании заключить мирный договор с Москвой. При этом он не только подчеркнул при этом, что Токио продолжит санкционную политику, но и отметил ключевой темой решение территориального вопроса. Эксперты при этом напоминают, что Россия придерживается позиции отсутствия каких-либо территориальных вопросов в отношениях с Японией.

Ранее японский премьер заявил о желании встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном.