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Иран пообещал дать решительный ответ на любую агрессию

Постпред Ирана в ООН пообещал решительный ответ на любую агрессию в адрес страны

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Vahid Salemi/AP

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани пообещал, что Тегеран даст решительный ответ на любое нападение на территорию страны, ее интересы и граждан за рубежом. Его слова приводит агентство IRNA.

Иравани подчеркнул, что «фундаментальной политикой» Ирана в случае нападения является «жесткий ответ врагам». Исламская Республика решительно отреагирует на нападения под любыми предлогами, подчеркнул он.

В ночь на 28 января иранский беспилотник атаковал военную базу США на границе Сирии и Иордании. Более 20 солдат получили ранения. По данным телеканала CNN, это первый случай с начала войны в Газе, когда Вашингтон понес потери среди личного состава из-за обострения обстановки в регионе.

Затем президент США Джо Байден приказал разработать ответные меры. Предложения включают возможный удар по иранским военнослужащим в Ираке и Сирии. CNN сообщал, что реакция Белого дома может оказаться мощнее, чем предыдущие ответные атаки.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что не стремится к полномасштабному конфликту на Ближнем Востоке.

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