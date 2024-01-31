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Политолог объяснила, зачем США ядерное оружие в Британии

Политолог Богуславская: ситуация в мире возвращается к периоду холодной войны

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Erich Schmidt/imageBROKER.com/Global Look Press

Политическая ситуация в мире возвращается к периоду холодной войны, когда Европа была максимально вооружена. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучила старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ Юлия Богуславская, комментируя планы Вашингтона разместить в Великобритании ядерное оружие. Уровень милитаризации, по ее словам, вновь стал расти, что отчетливо заметно.

«Размещение ядерного вооружения на территории этих стран рассматривается как дополнительные меры гарантии их безопасности. Скорее всего, это означает, что Соединенные Штаты в системе европейской безопасности готовы и дальше проводить достаточно конфронтационную политику», — сказала Богуславская.

Она добавила, что США втягивает Европу в борьбу насильно, для чего и обеспечивается ее «безопасность».

Как писала газета The Telegraph со ссылкой на документы Пентагона, США впервые за 15 лет собираются разместить ядерное оружие в Британии. По информации издания, речь идет об авиабазе Лейкенхит в графстве Саффолк. Вашингтон планирует отправить боеголовки, в три раза превышающие по мощности бомбы, сброшенные на Хиросиму.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков позднее заявил, что Российская Федерация предостерегает Соединенные Штаты от возвращения тактического ядерного оружия в Великобританию.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал «самый масштабный» саммит НАТО со времен холодной войны.

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