В Совфеде нашли неожиданного кандидата на место Залужного

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин предположил, что «неутомимый Жозеп Боррель», вероятно, претендует на место главкома ВСУ Валерия Залужного, поскольку находится в авангарде противников любого диалога о примирении Москвы и Киева. Так в своем Telegram-канале он прокомментировал статью главы евродипломатии о «соблазне» примирения сторон.

«Неутомимый Жозеп Боррель, похоже, претендует на место Залужного в качестве главы военного ведомства Украины. Он в авангарде противников любого диалога о перемирии и дает наставления Киеву, как крепить оборону», — написал Карасин.

По его словам, внешне Боррель выглядит «как приличный человек», однако несет несусветную чушь.

Накануне Боррель в одной из статей заявил, что появляется «соблазн» примирения России и Украины. Но он считает, что эти идеи были ошибочными в 2022 году и сейчас ничего не изменилось.

«В результате мы снова слышим об идеях, что Украина не сможет победить и что поддержки Запада не будет. И снова соблазны примирения всплывают на поверхность. Эти идеи были ошибочными в 2022 году и остаются ошибочными сегодня. Мы не должны позволять им формировать нашу политику в отношении Украины», — пишет Боррель.

Ранее в МИД России раскритиковали слова Борреля о перемирии на Украине.