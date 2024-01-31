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В Совфеде нашли неожиданного кандидата на место Залужного

Сенатор Карасин: неутомимый Боррель, похоже, претендует на место Залужного

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Reuters

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин предположил, что «неутомимый Жозеп Боррель», вероятно, претендует на место главкома ВСУ Валерия Залужного, поскольку находится в авангарде противников любого диалога о примирении Москвы и Киева. Так в своем Telegram-канале он прокомментировал статью главы евродипломатии о «соблазне» примирения сторон.

«Неутомимый Жозеп Боррель, похоже, претендует на место Залужного в качестве главы военного ведомства Украины. Он в авангарде противников любого диалога о перемирии и дает наставления Киеву, как крепить оборону», — написал Карасин.

По его словам, внешне Боррель выглядит «как приличный человек», однако несет несусветную чушь.

Накануне Боррель в одной из статей заявил, что появляется «соблазн» примирения России и Украины. Но он считает, что эти идеи были ошибочными в 2022 году и сейчас ничего не изменилось.

«В результате мы снова слышим об идеях, что Украина не сможет победить и что поддержки Запада не будет. И снова соблазны примирения всплывают на поверхность. Эти идеи были ошибочными в 2022 году и остаются ошибочными сегодня. Мы не должны позволять им формировать нашу политику в отношении Украины», — пишет Боррель.

Ранее в МИД России раскритиковали слова Борреля о перемирии на Украине.

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