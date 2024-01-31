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В МИД России раскритиковали слова Борреля о перемирии на Украине

МИД РФ назвал чудовищными слова Борреля, что идеи перемирия на Украине ошибочны

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Petrov Sergey/Global Look Press

Представитель МИД РФ Мария Захарова считает чудовищным заявление главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля, что идеи возможного примирения сторон конфликта на Украине ошибочны. Об этом она сказала в эфире радио Sputnik.

«Это очередное чудовищное заявление, <…> ну, это же Боррель», — отметила дипломат.

Также она решила задать ответный вопрос, о каком именно «22-м годе» он говорит. Захарова пояснила, что из века в век в мире происходит одно и то же, когда Запад думает, как всех поссорить, а потом не давать помириться и нормально сосуществовать.

Накануне Боррель в одной из статей заявил, что появляется «соблазн» примирения России и Украины. Но он считает, что эти идеи были ошибочными в 2022 году и сейчас ничего не изменилось.

До этого глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Евросоюз оказался в тупике из-за поддержки Украины.

Ранее Владимир Зеленский выразил разочарование политикой Германии.

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